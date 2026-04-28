Cami Homs y un look cómodo que podes imitar: confortable y chic

No te pierdas la foto del look relajado pero chic de Cami Homs para el día a día, ideal para replicar.

Cami Homs, que se encuentra a casi tres meses del nacimiento de su hija Aitana, compartió una selfie frente al espejo, en donde logró combinar su presente atravesado por la maternidad con una mirada fashionista.

Cuando la comodidad se vuelve prioridad, encontrar el equilibrio con la estética puede ser un desafío, pero ella lo resolvió con una naturalidad que sorprendió y generó miles de reacciones en redes sociales.

El punto de partida del estilismo fue un abrigo de pelo sintético que se robó toda la atención, no solo por su volumen marcado, sino por su silueta cropped. El abrigo, con su textura plush y su impronta glam, funcionó como el elemento disruptivo dentro del conjunto, el que elevó inmediatamente la propuesta y la sacó del terreno de lo cotidiano.

En la parte inferior, la elección fue igualmente acertada. Cami optó por un pantalón amplio en tono blanco, de corte recto y caída fluida. Una prenda que introdujo un contrapunto necesario frente al volumen del abrigo. Su diseño limpio y su paleta neutra lo convirtieron en un básico sofisticado, perfecto para equilibrar la intensidad de la parte superior.