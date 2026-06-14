¿Shakira usó una doble en la inauguración del Mundial 2026?: las fotos

Un polémico rumor sobre si Shakira utilizó una doble en la apertura del Mundial 2026 ha generado debate en redes sociales. Mirá su look en la nota.

Al día siguiente de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, un rumor polémico sacudió las redes sociales y eclipsó el regreso de Shakira a los escenarios de la FIFA con su canción oficial "Dai Dai", ya que cientos de miles de fanáticos en todo el mundo aseguraron que la mujer que cantó junto al nigeriano Burna Boy no era la auténtica.

Lo que inicialmente pareció un comentario aislado se fue alimentando de "pruebas" que los fans, que conocen de memoria cada centímetro de la fisonomía de Shakira y su forma de pisar el escenario, no tardaron en desmenuzar de la transmisión oficial, encontrando detalles que, según ellos, resultan imposibles de maquillar.

La primera de las supuesta pruebas se aferró al misterio de los anteojos oscuros que la artista jamás se quitó durante los minutos que duró el show. Para muchos no fue una decisión estética sino un burdo intento de ocultar que las facciones de los ojos y la mirada no coincidían con las de la estrella.

Shakira en la apertura del Mundial: Shakira en la FIFA World Cup 2026 Luego, los planos sospechosamente lejanos de la dirección de cámaras de la FIFA que llamaron la atención por la llamativa escasez de primeros planos cerrados sobre el rostro de la cantante, con la gran mayoría de las tomas siendo planos generales o secuencias aéreas.

Por último, el golpe de gracia a la credibilidad del show: las caderas. En las redes se multiplicó la crítica hacia una coreografía que lucía acartonada, distante de los inconfundibles movimientos de cadera que convirtieron a Shakira en un ícono.