Los secretos de la lujosa mansión de Shakira en Miami Beach

La impactante mansión de Shakira en Miami Beach continúa llamando la atención. Es una exclusiva propiedad que la cantante colombiana adquirió hace más de dos décadas. Aunque la estructura original data del año 1951, la artista le realizó numerosas reformas arquitectónicas y estéticas a lo largo del tiempo, logrando incrementar de manera notable su valor de mercado actual.

La residencia se destaca por sus imponentes dimensiones, ya que cuenta con unos 750 metros cuadrados cubiertos construidos. Para tomar dimensión de su gran tamaño, los especialistas inmobiliarios locales señalan que equivale a la superficie de doce departamentos estándar de tres ambientes. Esta gran extensión le permite a la artista disfrutar de una comodidad absoluta junto a sus seres queridos.

Ubicada en una de las zonas más privilegiadas de la ciudad norteamericana, el terreno se encuentra justo frente al agua. Esto le otorga a la propiedad una espectacular vista y una salida directa a la reconocida Bahía de Biscayne. Sin dudas, uno de los mayores atractivos y grandes diferenciales de la casa es su muelle propio, ideal para amarrar embarcaciones privadas.

En cuanto al diseño de interiores, el estilo de la cantante se caracteriza por ser ligero, muy luminoso y de una calidez única. Los ambientes de la propiedad combinan una base de tonos blancos con sofisticados toques metálicos plateados. Para cortar con la monotonía y aportar vida, la decoración suma detalles estratégicos en gamas de lavanda, lila y fucsia.

Shakira pagó US$3 millones por su mansión en Miami

De acuerdo con las descripciones de los expertos en diseño, la vivienda cuenta con siete habitaciones y seis baños. La distribución del inmueble está pensada de forma muy práctica, ya que ofrece dos alas totalmente independientes. Esto garantiza una privacidad total para los huéspedes, mientras que mantiene amplios salones comunes ideales para reuniones.

La propiedad también refleja de forma directa el estilo de vida y la carrera de la estrella de la música. La gran mansión dispone de un área especialmente acondicionada como sala de baile. En este espectacular espacio, la cantante aprovecha la comodidad de su hogar para entrenar, ensayar sus complejas coreografías y preparar cada uno de sus shows internacionales.

636785660_18557856217023226_5043644912890011987_n Uno de los baños de la mansión de Shakira en Miami Douglas Elliman Real Estate

Sin embargo, no todo es perfecto dentro de la espectacular residencia de la artista. A pesar de los intentos por comercializar la propiedad en los últimos años, aún no se concretó la venta debido a un inconveniente edilicio. En 2024, intentó venderla por 11,6 millones de dólares, cifra mucho más alta que los US$3 millones que pagó para adquirirla. Diversos medios aseguran que la casa arrastra un problema estructural con los baños, los cuales fueron construidos por debajo del nivel del mar.