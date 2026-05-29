Advierten cuáles son las 3 frutas con mayor presencia de pesticidas

Un estudio internacional volvió a encender las alarmas sobre la presencia de pesticidas en frutas de consumo cotidiano. El informe analizó miles de muestras y detectó que algunas variedades conservan residuos químicos incluso después del lavado.

Según los datos difundidos, en el informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), las frutas que presentaron mayores niveles de residuos de pesticidas fueron las uvas , las frutillas y las naranjas . En varios controles, estos productos mostraron una alta presencia de sustancias utilizadas para proteger cultivos de insectos y plagas.

En el caso de las uvas, más del 60% de las muestras analizadas tenía restos de pesticidas. Las frutillas registraron cifras todavía más altas en algunos estudios, mientras que las naranjas también aparecieron entre las frutas con mayor contaminación química.

Los especialistas explican que los pesticidas se utilizan para proteger los cultivos y mejorar la producción agrícola. Sin embargo, algunos residuos pueden permanecer sobre la piel o en la superficie de las frutas después de la cosecha y el transporte.

Las investigaciones remarcan que las frutas no deben dejar de consumirse

Expertos en alimentación y microbiología recomiendan lavar bien frutas y verduras antes de consumirlas. También sugieren frotar la superficie bajo agua corriente y, en algunos casos, usar bicarbonato diluido para ayudar a reducir parte de los residuos externos.

Las investigaciones remarcan que esto no significa que las frutas deban dejar de consumirse. Nutricionistas recuerdan que aportan vitaminas, fibra y antioxidantes esenciales para la salud. La recomendación principal es mantener una correcta higiene y, cuando sea posible, elegir productos de origen controlado.

Además, algunos estudios advierten que la exposición prolongada a mezclas de pesticidas podría representar mayores riesgos para niños y mujeres embarazadas. Por eso, organismos internacionales insisten en reforzar los controles y promover prácticas agrícolas más seguras.