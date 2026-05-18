¿Tu perro duerme mucho? Qué dicen veterinarios y especialistas

Los perros pasan gran parte del día descansando y, en muchos casos, eso forma parte de un comportamiento completamente normal. Sin embargo, cuando duermen más de lo habitual o cambian de manera repentina sus hábitos, los especialistas recomiendan prestar atención a otras señales que puedan indicar un problema físico o emocional.

Según expertos en comportamiento canino, el descanso es fundamental para la salud de las mascotas. Dormir les permite recuperar energía, reducir el estrés y procesar los estímulos que reciben durante el día. Por eso, la cantidad de horas de sueño puede variar según la edad, el nivel de actividad y la rutina de cada perro.

Los veterinarios explican que un perro adulto suele dormir entre 12 y 16 horas diarias. En el caso de los cachorros y los animales de mayor edad, el tiempo de descanso puede extenderse hasta las 18 o 20 horas por día. Esto ocurre porque los más pequeños están en pleno desarrollo y los mayores necesitan más recuperación física.

También existen factores externos que influyen en el sueño de las mascotas. Los días fríos o lluviosos suelen reducir la actividad de muchos perros, que prefieren descansar más tiempo. El aburrimiento y la falta de estimulación mental también pueden hacer que duerman más de lo habitual.

No siempre hay motivo para preocuparse si tu perro duerme mucho

De todos modos, los expertos aclaran que no siempre hay motivos para preocuparse. Si el perro sigue mostrando entusiasmo para jugar, salir a pasear o interactuar con la familia, dormir muchas horas puede ser simplemente parte de su personalidad o de su nivel de energía diario.

La atención debe centrarse cuando el cambio aparece de manera repentina. Si además del exceso de sueño el animal pierde el apetito, se muestra apático, evita jugar o parece desanimado, podría tratarse de una señal de estrés, dolor o alguna enfermedad.

Algunas afecciones como problemas cardíacos, diabetes, hipotiroidismo o dolores articulares pueden alterar los patrones normales de descanso. En esos casos, los perros suelen despertarse con menos energía y presentan cambios visibles en su comportamiento cotidiano.

Por eso, los veterinarios recomiendan observar los hábitos de sueño de las mascotas y consultar a un profesional si aparecen conductas inusuales. Conocer las rutinas normales de cada perro ayuda a detectar a tiempo posibles problemas y también permite entender mejor su bienestar físico y emocional.