Qué reveló la autopsia de la nena de 4 años que murió tras el feroz ataque de un perro

La autopsia practicada a la niña de 4 años que sufrió un ataque de un perro en Cosquín reveló que el motivo de su muerte fue un "shock hipovolémico".

Se conocieron los resultados de la autopsia a la nena de 4 años que murió atacada por un perro

La autopsia realizada en las últimas horas al cuerpo de Lara Monzón Molina, la niña de 4 años que fue atacada el miércoles por un perro en la localidad cordobesa de Cosquín, reveló que el motivo del deceso. El hecho ocurrió en un terreno baldío cercano a su vivienda y conmociona a toda la provincia.

El informe forense determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico provocado por una herida contusa penetrante en el cuello, que produjo la ruptura de la carótida izquierda. Además, la necropsia detectó 14 lesiones profundas en la zona de la cabeza y el cuello, junto con 18 excoriaciones compatibles con mordeduras.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, encabezada por la fiscal Silvana Pen, que ordenó distintas medidas para reconstruir cómo ocurrió el ataque y establecer posibles responsabilidades.

Autopsia e hipótesis Según la principal hipótesis, la menor habría ingresado a un baldío ubicado frente al cementerio municipal, donde el perro se encontraba comiendo. En esas circunstancias, el animal reaccionó de manera violenta y la atacó ferozmente.

Vecinos aseguraron que el perro solía deambular por la zona y que nunca había mostrado conductas agresivas previas. Ahora, los investigadores intentan determinar si tenía propietario o si se trataba de un animal callejero.