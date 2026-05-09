Un hombre caminaba con su perro e hizo un hallazgo de 3.400 años en el bosque

Mientras paseaba a su perro por una zona boscosa de Inglaterra , un hombre encontró entre las raíces de un árbol caído una antigua cabeza de hacha . Más tarde, los especialistas determinaron que la pieza no era un objeto cualquiera, sino un raro ejemplar de unos 3.400 años de antigüedad perteneciente a la Edad del Bronce. El hallazgo es impensado.

La pieza estaría fechada entre 1400 y 1275 antes de Cristo, según Cotswold Archaeology, el equipo que ahora la documenta para un museo virtual. Tras encontrarla, John Smith la entregó a Forestry England, el organismo que administra ese bosque, para que pudiera ser registrada y analizada.

El hombre contó que el color fue lo primero que lo hizo pensar que no estaba frente a un objeto común. El metal presentaba una capa verdosa formada a lo largo de miles de años por la exposición al oxígeno y a otros elementos del suelo.

"Sabía que era vieja por la intensidad del verde, así que pensé que tenía que sacarla, entregarla y dejar que todos los demás la disfrutaran", dijo.

Smith también relató cómo fue el momento exacto del descubrimiento: "Simplemente decidí sacar al perro a dar un lindo paseo por un lugar al que no iba desde hacía mucho tiempo. Mi perro salió corriendo, husmeando por todos lados, así que fui a buscarlo y, cuando miré hacia las raíces, vi la cabeza del hacha; brillaba con el verde más hermoso". Luego agregó: "Estaba atascada en uno de los huecos, así que la saqué y ahí estaba" .

image Los especialistas creen que el objeto tiene unos 3.400 años y que fue fabricado con una aleación de cobre, probablemente bronce. Forestry England

Desde Forestry England destacaron la importancia del objeto. Leoni Dawson, guardabosques comunitaria del organismo, señaló: "Es increíble pensar que herramientas como esta hayan sobrevivido durante miles de años, escondidas bajo nuestros pies".

También remarcó el valor histórico de este tipo de piezas al decir: "Hallazgos como este nos ayudan a conectar con las personas que vivieron y trabajaron en estos paisajes mucho antes que nosotros". Los especialistas explicaron que se trata de un Palstave Axe, un tipo de hacha hecha con una aleación de cobre, probablemente bronce, es decir, una mezcla de cobre y estaño. Según detalló la conservadora Kayleigh Spring, estas herramientas se fundían originalmente en moldes. En un primer momento esos moldes eran piedras huecas simples, pero con el tiempo empezaron a usarse moldes de dos partes que permitían diseños más complejos como este.

image Tras el hallazgo, la antigua pieza fue entregada para su análisis y ahora quedó bajo el cuidado de un centro patrimonial de la zona. Forestry England

Spring explicó además que el lazo lateral del hacha servía para sujetar con fuerza la hoja a un mango de madera usando una cuerda, evitando que la pieza se moviera durante el uso.

Ahora el objeto quedó bajo el cuidado de The Dean Heritage Centre, cerca de Soudley. Allí continuará su conservación como parte de un hallazgo que empezó con un paseo común por el bosque y terminó con la aparición de una herramienta fabricada hace más de tres mil años.