Walmart lo rebajó: el iPhone 15 Pro Max que se puede aprovechar desde Argentina

El iPhone 15 Pro Max bajó de precio en Walmart y, aunque no es el modelo más nuevo, sigue siendo una opción muy potente en 2026. Sus características continúan posicionándolo como un equipo premium, pero ahora con un valor más accesible.

El supermercado lo publicó en oferta a $12.199 pesos mexicanos , lo que equivale aproximadamente a unos 720 dólares (puede variar según el tipo de cambio). Además, ofrece la posibilidad de pagarlo en hasta 12 cuotas con distintas tarjetas.

En rendimiento, uno de sus puntos fuertes es su procesador , que sigue ofreciendo una experiencia rápida y fluida incluso con las últimas actualizaciones de Apple. Esto lo convierte en una excelente opción tanto para juegos exigentes como para multitarea intensiva.

El iPhone 15 Pro de Apple alcanza su precio mínimo histórico en las tiendas Walmart.

En el apartado fotográfico, cuenta con un sistema de tres cámaras de alta calidad que permite capturar imágenes con gran nivel de detalle, incluso en condiciones de poca luz. A esto se suma su pantalla con tecnología ProMotion, que ofrece una experiencia visual muy fluida, colores intensos y gran nitidez.

También incorpora funciones avanzadas vinculadas a inteligencia artificial, que mejoran desde la fotografía hasta el rendimiento general del sistema, cubriendo las necesidades tanto de usuarios promedio como avanzados.

En diseño, se destaca por su marco de titanio, que lo hace más liviano y resistente. Además, cuenta con protección contra polvo y agua, lo que refuerza su durabilidad en el uso diario.

No te pierdas la presentación del iPhone 15 Pro Max

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¿Conviene comprarlo desde Argentina?

Acá es donde hay que ser realista:

Sí conviene si alguien puede traértelo desde México como uso personal. En ese caso, evitás impuestos de importación y el precio final sigue siendo competitivo frente a Argentina.

No tanto si lo comprás para envío directo, porque podés pagar hasta un 50% extra en impuestos aduaneros y el envío internacional.

Cómo comprarlo desde Argentina