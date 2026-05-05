Tiene 8 GB de RAM y está en oferta: el Samsung que podés comprar más barato en Walmart

A veces, las funciones básicas son más que suficientes, y una oferta puede marcar la diferencia. Walmart México tiene el Samsung Galaxy A56 de 128 GB a un precio que sorprende y lo posiciona como una de las opciones más buscadas para quienes priorizan calidad sin gastar de más.

El supermercado lo publicó a $6.599 pesos mexicanos, con un descuento cercano a los $1.000. Además, ofrece un plan de pago de hasta 18 cuotas sin interés, lo que lo vuelve aún más accesible.

El dispositivo destaca por su pantalla, que no parece de gama media. Con 6,7 pulgadas y alto brillo, es ideal para ver series, usar redes sociales o jugar sin perder calidad. En este rango de precio, es uno de sus principales diferenciales.

A esto se suma un rendimiento sólido gracias a su procesador Exynos de nueva generación y sus 8 GB de RAM, que permiten una multitarea fluida, buen desempeño en juegos y un uso diario exigente. Sin ser un gama alta, se comporta como un gama media “premium”.

En el apartado fotográfico, incorpora una cámara de 50 MP con funciones inteligentes que optimizan las imágenes automáticamente, logrando buenos resultados tanto en fotos como en video. También incluye herramientas como borrado de objetos y mejoras automáticas.

La batería es otro de sus puntos fuertes: con 5.000 mAh, ofrece autonomía para todo el día (o más) y cuenta con carga rápida de 45W.

Walmart-Samsung Galaxy A56 - Interna 2 Conviene parovechar la oferta solo en algunos casos. Archivo

Cómo comprar desde Argentina

En este contexto, la oferta de Walmart resulta especialmente atractiva, ya que este modelo suele encontrarse a precios más altos en otros mercados.

Para quienes están en Argentina, una forma de aprovechar esta diferencia es comprarlo en México y traerlo como objeto de uso personal a través de un familiar o conocido que viaje. En esos casos, llevarlo sin caja o como teléfono propio puede evitar costos de importación, como el recargo del 50% de aduana, además del envío internacional. Esto convierte la oferta en una oportunidad concreta de ahorro frente a los precios locales.

Para quienes no tienen a alguien que viaje, existen servicios de casillas internacionales y couriers que permiten comprar en tiendas del exterior y recibir el producto en Argentina. En estos casos, hay que tener en cuenta el impuesto de importación (que puede rondar el 50% sobre el excedente de la franquicia), el envío y posibles demoras. Por eso, si bien es una alternativa práctica, no siempre resulta la más económica. En general, sigue siendo más conveniente aprovechar un viaje o un contacto que lo traiga como uso personal para reducir costos.