El Samsung Galaxy S25 Ultra tiene 43% de descuento en Walmart México y es lo mejor de 2026

El Samsung Galaxy S25 Ultra de 512 GB en color Negro Titanio está de oferta en Walmart México y se posiciona como una de las compras más inteligentes de 2026. Al tratarse de un modelo del año anterior, su precio bajó considerablemente, lo que permite acceder a tecnología premium por una fracción de su valor original.

La tienda redujo el precio de $35.999 MXN a $20.499 MXN, lo que representa un descuento del 43%. Incluso, con tarjetas específicas como BBVA o Santander, puede conseguirse por $18.357 MXN.

Además, ofrece hasta 15 meses sin interés, con cuotas aproximadas de $1.366,60.

El modelo de 512 GB resulta especialmente conveniente debido a las nuevas funciones de Galaxy AI y la posibilidad de grabar video en 8K, características que demandan mayor almacenamiento. En este contexto, los 256 GB pueden quedarse cortos con el uso intensivo.

En cuanto al rendimiento, su procesador sigue siendo altamente competitivo en 2026, ideal para juegos exigentes, multitarea y aplicaciones pesadas. A esto se suma una batería de 5000 mAh, pensada para acompañar toda la jornada sin inconvenientes.

El diseño combina materiales de alta resistencia con un cristal que reduce los reflejos hasta en un 75%. Además, cuenta con certificación IP68 contra agua y polvo, lo que permite sumergirlo hasta 1,5 metros durante 30 minutos.

Walmart-Samsung Galaxy S25 Ultra - Interna 1 La oferta de Walmart que se puede aprovechar desde Argentina. Archivo.

En el apartado fotográfico, incorpora una cámara principal de 200 MP con mejoras en el sensor y un zoom digital de hasta 100x.

Cómo aprovechar mejor la oferta desde Argentina

Para aprovechar ofertas de celulares en Walmart México desde Argentina, utiliza un servicio de courier o casillero internacional (como Aerobox, Tiendamia, etc.) para recibir la compra en México y reenviarla a Argentina. Prioriza equipos "vendidos y enviados por Walmart" y utiliza tarjetas internacionales, monitoreando las rebajas.