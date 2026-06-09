Walmart liquidó el iPhone más potente de la historia: tiene pantalla de casi 7 pulgadas y batería récord

Walmart tiene una oferta fugaz para quienes buscan un celular con mayor autonomía, rendimiento extremo y pantalla de casi 7 pulgadas. El iPhone 17 Pro Max tiene un descuento interesante en la página web del supermercado y alcanza uno de los precios más bajos de la historia.

El supermercado lo ofrece por solo $29349 pesos mexicanos con la posibilidad de pagarlo hasta en 15 cuotas de $1956.60 pesos mexicanos con diferentes tarjetas. Aunque quienes lo compren de Argentina no podrán disfrutar de ese beneficio.

El celular es uno de los últimos lanzamientos de la marca y cuenta con una batería récord. Ofrece una autonomía mayor vista en un iPhone, superando las 30 horas de reproducción de video.

El iPhone 17 Pro tiene un sistema de tres cámaras que ofrecen resultados profesionales.

Asimismo, el celular ofrece una potencia superior que mejora el rendimiento gráfico y la velocidad un 40% en comparación con generaciones anteriores. Esto hace que la pantalla de casi 7 pulgadas se luzca y se convierta en una excelente opción para consumir contenido multimedia.

Cómo comprar en Walmart México desde Argentina

La clave para aprovechar esta oferta está en contratar un courier privado ya que Walmart México no realiza envíos directos a Argentina.

El primer paso es contratar un servicio de courier como DHL Latam u otros operadores locales similares. Al registrarte te darán una dirección física en México y un número de casillero exclusivo.

El segundo paso es crear una cuenta en Walmart México e introducir en los datos de entrega, la dirección exacta que te asignó tu courier.

iPhone 17 Pro Max IPhone 17 Pro Max, uno de los celulares más potentes de Apple y una alternativa tentadora para quienes buscan renovar equipo. Shutterstock

En tercer lugar hay que seleccionar los productos elegidos, agregarlos al carrito y pagarlo. Para este último es importante utilizar tarjetas de crédito o débito habilitadas para consumos en el exterior, o a través de PayPal. El cobre se debitará en moneda extranjera e incluirá los impuestos correspondientes a compras en el exterior.

Una vez que finalices la compra, Walmart te enviará un correo electrónico con un número de seguimiento, el cual debes compartir con el courier.