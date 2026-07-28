Samsung Galaxy S22 Ultra en oferta en Walmart: el precio al que se consigue y sus pros y contras antes de comprarlo

Antes de comprar el Samsung Galaxy S22 Ultra en oferta en Walmart, es clave considerar su procesador, la autonomía de la batería y su ciclo de actualizaciones.

El Samsung Galaxy S22 Ultra se encuentra de oferta en Walmart y alcanza uno de sus precios más bajos. Desde la tienda aclararon que se trata de un modelo reacondicionado con estética 9/10, proveniente de exhibición y totalmente funcional.

El dispositivo cuenta con un sistema de cámaras de nivel profesional que corrige las sacudidas y registra muestras de movimiento con rapidez y precisión, lo que permite obtener nitidez constante en cada fotograma.

Asimismo, incorpora una pantalla con panel AMOLED a 120 Hz y un diseño de bordes rectos al estilo de la clásica línea Note. El panel es compatible con el S Pen —integrado dentro del propio chasis del teléfono—, que sirve para tomar notas a mano y dibujar.

El celular que está de oferta en Walmart. Archivo Sin embargo, al tratarse de un modelo lanzado hace unos años, hay aspectos a considerar: el procesador puede elevar su temperatura bajo exigencia y la autonomía de la batería puede ser menor si el equipo presenta desgaste previo. A su vez, se encuentra cerca de completar su ciclo de actualizaciones de software por parte de la marca.

Cómo aprovechar la oferta de Walmart Para aprovechar la oferta desde Argentina a través de Walmart México, en primer lugar hay que contratar un servicio de courier internacional, registrarse en la plataforma de la tienda con la dirección brindada en ese país y abonar con una tarjeta habilitada para pagos en el exterior. El courier proporcionará un domicilio físico de recepción en México. Tras efectuar la compra, se debe notificar el número de seguimiento a la empresa de envíos para que reciba el paquete en su almacén y gestione el traslado puerta a puerta hacia la Argentina.