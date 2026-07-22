Descuento en Walmart: el iPhone de pantalla grande que quedó a mitad de precio

El iPhone 14 Plus, con pantalla grande y buena autonomía, se consigue en Walmart a un valor que equivale a menos de la mitad de su precio original.

La oferta de Walmart que conviene a los argentinos que viajan al exterior.

Walmart volvió a poner en el centro de atención a uno de los teléfonos más buscados por los usuarios: el iPhone 14 Plus, un modelo de pantalla grande que cuenta con un importante descuento, difícil de ignorar para quienes buscan renovar su equipo.

En un mercado donde cambiar de celular implica una inversión significativa, este modelo logra destacarse por combinar rendimiento, cámaras de alta calidad y buena autonomía. En este contexto, el iPhone 14 Plus resulta una alternativa atractiva para ingresar al ecosistema de Apple sin necesidad de acudir a las versiones más recientes y costosas de la marca.

Las características del iPhone 14 Plus que conviene destacar en 2026 El equipo cuenta con una pantalla Super Retina XDR de dimensiones amplias, lo que ofrece un equilibrio cómodo para el uso diario, permitiendo visualizar series, videos, redes sociales y juegos con gran definición.

El iPhone 14 Plus llegó a Walmart con un descuento poco habitual en Apple. Shutterstock El sistema de cámaras es otro de los apartados que atrae a los compradores, ya que logra fotografías nítidas en distintas condiciones de iluminación, un aspecto clave para viajes, reuniones o uso laboral. Asimismo, destaca por su autonomía, con una batería diseñada para brindar hasta 26 horas de reproducción de video. En cuanto a durabilidad, incorpora la protección Ceramic Shield y resistencia al agua.

La oferta de Walmart En la tienda de Walmart México, la oferta sitúa al equipo en $6.299 pesos mexicanos (rebajado de su precio original de $11.499). Al realizar la conversión al peso argentino, el valor equivale aproximadamente a $535.000 ARS.