De qué trata la nueva serie romántica de Netflix con 6 capítulos basada en el éxito de Alice Kellen

La miniserie de seis capítulos adapta la popular novela romántica de Alice Kellen. Con locaciones en España, química entre los protagonistas y un mapa de pruebas para superar el duelo, te contamos sus puntos fuertes y qué esperar si leíste el libro.

Uno de los estrenos de julio más esperados en Netflix es El mapa de los anhelos, una miniserie de seis capítulos inspirada en el fenómeno editorial de la autora Alice Kellen, reconocida por sus exitosas historias de romance y drama.

La trama sigue la historia de Greta, una joven cuya vida estuvo marcada desde su nacimiento por la misión de salvar a su hermana Lucy de la leucemia mediante la donación de células madre. Sin embargo, la inesperada muerte de Lucy altera por completo sus planes y la deja sumida en un vacío absoluto. Su único refugio termina siendo "El mapa de los anhelos", un juego de pruebas diseñado por su propia hermana antes de morir para ayudarla a transitar el duelo, descubrir su identidad y encontrar su propio camino.

En ese viaje de redescubrimiento conoce a Will, un joven misterioso que carga con un pasado tan doloroso como el de ella. Juntos deciden romper las reglas y atravesar experiencias únicas que los transformarán para siempre.

Cada capítulo de la serie dura entre 45 y 50 minutos. Netflix Qué dijo la crítica sobre la serie La crítica especializada ha destacado la gran química entre los protagonistas, la cual se percibe de forma muy natural en pantalla. Asimismo, el concepto del juego funciona como un hilo conductor efectivo que mantiene el interés de los espectadores, atentos a cuál será el próximo desafío a resolver. A esto se le suma una estética cuidada que aprovecha los paisajes y las locaciones españolas para construir una atmósfera íntima y melancólica, acompañada por una banda sonora que complementa tanto los momentos más duros como los más luminosos de la historia.

Aunque la serie presenta algunos puntos débiles, como cierta previsibilidad en algunos tramos y diálogos con matices de autoayuda, lo cierto es que se trata de una producción entretenida e ideal para disfrutar durante el fin de semana. No obstante, quienes hayan leído la novela original de Alice Kellen es probable que perciban un ritmo más acelerado en la adaptación y sientan que la recreación de ciertos momentos icónicos deja con gusto a poco.