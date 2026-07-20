Netflix estrena el documental sobre el impactante caso real de la mujer que fingió un embarazo y robó un bebé

Netflix estrenará el 13 de agosto un impactante documental sobre un caso real. La cineasta chilena Maite Alberdi desembarca con "Un hijo propio", donde reconstruye el conmovedor e impactante caso de Eleonor Alejandra Marín Mendoza.

La mujer, tras sufrir varias pérdidas, fingió un embarazo durante meses y terminó secuestrando a una recién nacida en un centro de salud en México.

Los hechos se remontan a junio de 2009 en la Ciudad de México. Marín Mendoza, una trabajadora administrativa de 26 años del propio centro médico, fingió estar embarazada frente a su entorno, llegando incluso a modificar drásticamente su aspecto físico y subir más de 20 kilos, presionada por la devastación de tres abortos espontáneos previos.

El 17 de junio, la mujer sustrajo a la pequeña Katia Valentina (de tan solo un día de vida) ocultándola en una bolsa de papel departamental. Las cámaras de vigilancia del recinto registraron su escape y permitieron la rápida intervención de las autoridades:

Pocas horas después, la policía la localizó junto a su esposo en un hotel de la alcaldía Iztacalco, rescatando a la bebé sana y salvada.

Marín Mendoza argumentó un inexistente acuerdo con la madre biológica y fue sentenciada por privación ilegal de la libertad. Cumplió más de 13 años de prisión en el reclusorio de Santa Martha Acatitla, donde conoció personalmente a Alberdi, quien escuchó la historia de su propia boca.

Lejos de quedarse en la crónica roja, el documental de streaming utiliza el escándalo mediático que conmocionó al país para abrir un debate más profundo. El film cuestiona las aplastantes expectativas sociales ligadas a la maternidad, el duelo no canalizado ante la pérdida de un embarazo y la mirada de los medios de comunicación.

La película combina valiosos testimonios de los involucrados reales con dramatizaciones de los hechos.