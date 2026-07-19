Para maratonear el fin de semana: los dos nuevos thrillers de Netflix que te van a dejar sin aliento

A veces, la mejor manera de cerrar el fin de semana es desconectar de la rutina, preparar algo rico y armar una maratón frente a la pantalla con historias verdaderamente atrapantes. Para esas ocasiones, Netflix acaba de renovar su catálogo con dos producciones dramáticas y de suspenso que combinan dilemas éticos profundos, un ritmo vertiginoso y tramas que ya están dando mucho de qué hablar entre los usuarios.

23.000 vidas: la película con una trama real El primer gran estreno es 23.000 vidas, un desgarrador drama alemán basado en la impactante historia real de la ONG Jugend Rettet. La trama sigue de cerca a un grupo de estudiantes y jóvenes profesionales que, sin ninguna experiencia previa en el salvamento marítimo, deciden ayudar a inmigrantes. Tras una intensa campaña para juntar fondos, logran comprar un buque con el objetivo de patrullar las peligrosas aguas del mar Mediterráneo y rescatar a los refugiados.

La película retrata cómo lo que comenzó como una misión humanitaria se transforma en una prueba logística y emocional. En su travesía, este grupo de jóvenes no solo deberá enfrentarse a los peligros del océano, sino también a un entramado de restricciones políticas y vacíos legales que buscan criminalizar su ayuda en altamar.

No te pierdas el tráiler de la película Ikka: un thriller judicial donde la moral tiene precio Por otro lado, no te podés perder Ikka. En esta producción, el dilema moral cambia completamente de escenario para trasladarnos al mundo judicial. El protagonista es un abogado penalista de moral intachable, reconocido por solo representar a personas de cuya inocencia está absolutamente seguro.