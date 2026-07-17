La película de Netflix que los críticos recomiendan para hoy viernes

Elegir una película para el viernes puede convertirse en una larga recorrida por el catálogo. Entre estrenos, clásicos y producciones que reaparecen en las recomendaciones, Netflix conserva una propuesta respaldada por la crítica que ofrece espectáculo, tensión y una historia humana capaz de sostener algo más que escenas de destrucción.

La elegida es Godzilla Minus One, película japonesa dirigida y escrita por Takashi Yamazaki. Estrenada originalmente en 2023, continúa disponible en Netflix Argentina , con audio en japonés, español y otros idiomas. También puede verse con subtítulos y cuenta con una versión alternativa en blanco y negro llamada Godzilla Minus One/Minus Color.

La trama comienza después de la Segunda Guerra Mundial, en un país devastado que intenta recuperar cierta normalidad. Koichi Shikishima, un expiloto atormentado por sus decisiones durante el conflicto, regresa a una sociedad marcada por las pérdidas. Cuando una criatura gigantesca aparece frente a las costas japonesas, los sobrevivientes deben organizarse sin disponer de los recursos de un ejército tradicional.

La película utiliza a Godzilla como una amenaza física, pero también como representación del trauma nuclear y de las consecuencias de la guerra. El monstruo no ocupa cada escena. Yamazaki dedica buena parte del relato a construir personajes, vínculos y conflictos personales, una decisión que aumenta el impacto de las secuencias de acción cuando finalmente llegan. El resultado funciona tanto para seguidores de la saga como para quienes nunca vieron una producción anterior.

La recepción internacional ubicó a la película entre los títulos más elogiados de su año. Alcanzó un 99% de aprobación entre los especialistas reunidos por Rotten Tomatoes y llegó a ocupar el puesto 19 en una selección de las mejores películas de todos los tiempos elaborada por el sitio. En Metacritic obtuvo 81 puntos sobre 100, calificación correspondiente a “aclamación universal”, con 33 reseñas positivas de las 35 contabilizadas.

Los especialistas destacaron que la película combina el formato del cine de monstruos con un drama sobre la culpa, el duelo y la posibilidad de empezar de nuevo. También recibió elogios por utilizar un presupuesto menor al de las grandes producciones de Hollywood sin resignar escala visual. Ese trabajo le permitió ganar el Oscar a mejores efectos visuales, el primero obtenido por una película de la franquicia Godzilla en sus siete décadas de historia.

Una película para disfrutar sin conocer toda la saga

Godzilla Minus One dura alrededor de dos horas y cinco minutos. Su elenco está encabezado por Ryunosuke Kamiki y Minami Hamabe, acompañados por Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando y Kuranosuke Sasaki. La historia es independiente, por lo que no exige conocer las decenas de películas anteriores ni las producciones estadounidenses del llamado MonsterVerse.

Ese equilibrio explica por qué funciona especialmente bien para una noche de viernes. Tiene escenas de acción pensadas para una pantalla grande, pero no abandona el suspenso ni el desarrollo emocional. La tensión crece de manera progresiva y la aparición del monstruo conserva una sensación de peligro que muchas entregas más recientes de la franquicia habían reemplazado por enfrentamientos cada vez más espectaculares.

La recomendación también llega en un momento oportuno. Toho confirmó que la continuación, Godzilla Minus Zero, retomará la historia de la familia Shikishima dos años después. La película se estrenará en los cines argentinos el 5 de noviembre de 2026. Mientras tanto, Netflix permite descubrir la primera parte en color o elegir su montaje en blanco y negro, diseñado para acercar la experiencia al cine japonés clásico.