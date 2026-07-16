Netflix: la intensa serie de suspenso que no te dejará mover del sillón

Por qué el impactante final de esta serie española de suspenso es lo más comentado de la temporada en Netflix.

Un secreto destruye familias. Esta serie española de suspenso en Netflix, " Salvador", presenta una realidad incómoda a través de los ojos de un padre desesperado. Una historia de 8 capítulos que verás hasta el final.

El doloroso viaje de un padre en Netflix La historia sigue a Salvador, un conductor de ambulancia que lucha por superar problemas del pasado y recuperar el amor de su hogar. Todo cambia por completo durante una guardia nocturna en Madrid, cuando asiste a las víctimas de una violenta pelea entre fanáticos de fútbol. En medio del caos, descubre que una de las jóvenes heridas es su propia hija, Milena.