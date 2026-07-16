Netflix arrasa con un adictivo thriller que ya tiene 85 millones de reproducciones

Netflix logró paralizar a las audiencias globales con "Te encontraré" (I Will Find You), una miniserie de suspenso psicológico basada en el atrapante universo literario del célebre escritor estadounidense Harlan Coben . La producción de streaming superó 85 millones de reproducciones.

La producción, encabezada por una dupla de primer nivel conformada por Sam Worthington y Britt Lower, es uno de los estrenos más exitosos de la plataforma.

“Estaba en prisión por la falsa acusación de haber matado a su propio hijo, pero cuando se entera de que podría estar vivo, un padre se lanza en una peligrosa misión de rescate”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming .

La trama gira en torno a la pesadilla de David Burroughs , un hombre que cumple una condena en prisión por el supuesto asesinato de su propio hijo.

Tras pasar cinco años encerrado en la culpa y el dolor, el panorama da un vuelco de 180 grados: David recibe una pista inesperada y reveladora que sugiere que el pequeño podría estar vivo.

A partir de ese momento, se desata una carrera contrarreloj fuera de los márgenes de la ley, donde el protagonista buscará la verdad detrás del misterio familiar mientras intenta limpiar su nombre.

En total, la miniserie tiene ocho capítulos que mantienen a la audiencia sentada hasta el final.

Actualmente, la serie no solo lidera los rankings en decenas de países individuales, sino que se mantiene firme en la cima de las producciones más vistas a nivel global.