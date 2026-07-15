Por qué aconsejan llevar una nuez envuelta en papel aluminio en la cartera

En el ámbito del Feng Shui, se aconseja llevar una nuez envuelta en papel aluminio por los beneficios que la disciplina destaca.

Para el Feng Shui, la antigua disciplina china que estudia la armonía del entorno, todo lo que las personas llevan actúa como un canalizador de vibraciones. Dentro de esta filosofía, los elementos naturales ocupan un lugar privilegiado. La nuez se destaca en este caso.

La nuez evoca la estructura cerebral. Fuente: Shutterstock. La nuez se destaca no solo por sus propiedades nutricionales, sino por su profundo valor simbólico: su forma evoca la estructura cerebral, asociada a la sabiduría, y la cáscara dura que protege la semilla representa el resguardo de la riqueza y el potencial de crecimiento.

Los expertos recomiendan envolver la nuez en papel aluminio. Según esta práctica, el metal funciona como una barrera y un potenciador, evitando que las energías ajenas desgasten las propiedades protectoras del fruto.

Beneficios que destaca el Feng Shui de la nuez y el papel aluminio Este amuleto casero sirve para mejorar las finanzas, para atraer el dinero y la prosperidad. Se recomienda llevarlo en la billetera o el bolso. También sirve como escudo contra el desgaste emocional porque ayuda a mantener el equilibrio mental y la estabilidad emocional.

Además, lo recomiendan para impulsar nuevos proyectos y tomar decisiones.