Recomendado: para qué sirve poner cáscaras de nuez en invierno en las macetas

La llegada del invierno representa un verdadero desafío para el reino vegetal. Las heladas, las ráfagas de viento y las oscilaciones térmicas suelen pasarles factura incluso a las plantas más aguantadoras. Es posible resguardar el jardín con cáscaras de nuez .

Este desecho orgánico tiene propiedades idénticas al mulching o acolchado que emplean los paisajistas profesionales. Al colocarse sobre la superficie de la maceta, las cáscaras forman un escudo térmico que estabiliza la temperatura del suelo, resguarda las raíces del congelamiento, ralentiza la evaporación del agua y previene que la tierra se compacte debido al riego.

Además de su función como aislante térmico, este recurso casero ofrece múltiples beneficios para la salud del sustrato de las plantas. Por un lado, bloquea la luz solar directa sobre la superficie, lo que disminuye drásticamente la proliferación de malezas. También ayuda a dosificar la entrada de agua y mejora la oxigenación de la tierra, evitando que las raíces se asfixien por encharcamiento.

Lo importante también es que se trata de un insumo 100% natural, biodegradable y totalmente gratuito que permite reducir los desperdicios diarios de la cocina.

Aplicación

Para aprovechar al máximo este truco de invierno, es importante seguir unos sencillos pasos de preparación. Al introducir las cáscaras en las macetas hay que asegurarse de que estén completamente secas y libres de restos de la fruta.

Se pueden acomodar las mitades enteras o partidas en trozos grandes directamente sobre la superficie de la tierra, cubriendo bien toda el área alrededor del tallo. Otra excelente opción es triturarlas en pedazos bien chicos e integrarlas directamente con el sustrato al momento de trasplantar, lo que mejorará la porosidad interna del suelo.