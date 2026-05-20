Netflix: se terminó la espera y se estrena la segunda temporada de un thriller apasionante

El fenómeno del true crime juvenil está de regreso. Luego de una exitosa primera entrega, el 27 de mayo Netflix estrenará la segunda temporada de Asesinato para principiantes (A Good Girl's Guide to Murder). Ideal para maratonear.

“Bajo la sombra de asesinatos sin resolver que oscurece su tranquilo pueblo inglés, una adolescente se convierte en una detective aficionada decidida a descubrir la verdad”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming .

La producción británica llegará a la plataforma con una intensa maratón de seis capítulos de 45 minutos cada uno.

La historia vuelve a poner el foco en la inteligente y obstinada Pip Fitz-Amobi (interpretada por la estrella en ascenso Emma Myers), quien tras los traumáticos eventos ocurridos en el cierre del caso de Andie Bell intentará mantenerse al margen de los secretos del pueblo. Sin embargo, la aparente calma dura poco.

El detonante de esta segunda parte de la serie será la misteriosa desaparición de Jamie Reynolds (interpretado por la nueva incorporación al elenco, Eden H. Davies). Al tratarse de un testigo crucial para un inminente proceso judicial, Pip se verá forzada a romper su promesa de no investigar más y reactivar sus dotes de detective en un laberinto mucho más oscuro, personal y peligroso que el anterior.

Esta nueva tanda de episodios adapta los eventos de Good Girl, Bad Blood (publicado en español como Clarividencia o Buena niña, mala sangre), la esperada segunda parte de la trilogía literaria superventas escrita por Holly Jackson.