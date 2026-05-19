Dura solo 90 minutos y llega a Netflix: la comedia romántica con un giro inesperado

Las damas primero es una de las grandes apuestas de Netflix para terminar mayo y la crítica la alabó por su humor ácido.

Netflix prepara el estreno de una nueva comedia romántica con humor ácido y una premisa provocadora. Se trata de Las damas primero, que llegará a nivel global el 22 de mayo y está inspirada libremente en la exitosa comedia francesa de 2018 No soy un hombre fácil.

La película sigue a un hombre mujeriego, egoísta y con actitudes machistas que, tras un accidente, despierta en una realidad alternativa donde las mujeres ocupan las posiciones de poder. En ese nuevo escenario, empieza a experimentar situaciones que antes protagonizaba y termina enfrentándose a una versión femenina de sí mismo que desafía todas sus certezas.

Por qué destaca la película La producción apuesta por la sátira y el choque de perspectivas para construir una comedia incómoda, irónica y con lectura social. Dirigida por Thea Sharrock, la propuesta busca entretener mientras juega con la inversión de roles y los estereotipos de género. Además cuenta con un cast formado por Sacha Baron Cohen como el protagonista masculino y Rosamund Pike como la colíder de la historia. También se encuentran Charles Dance, Emily Mortimer y Richard E. Grant.

las damas primero La película dura pocos minutos y se puede ver de un tirón. Netflix. Por su parte, la crítica especializada la destacó como una película entretenida con un gran trsfondo social. También alaban su capacidad para combinar el humor absurdo con una reflexión necesaria sobre la igualdad y el poder, que aún sigue vigente.