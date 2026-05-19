La película de Netflix que arrasa en Argentina y ya es la más vista

Netflix volvió a encontrar una película capaz de instalarse rápido entre las más elegidas por los argentinos. Se trata de Intercambiados , una producción animada que combina aventura, humor familiar y fantasía, y que ya aparece en el primer puesto del Top 10 de películas de la plataforma en Argentina.

El dato no pasa inadvertido porque la película llegó al catálogo el 1 de mayo de 2026 y, en pocos días, logró sostenerse entre los contenidos más vistos. Según el ranking oficial de Netflix , durante la semana del 4 al 10 de mayo ocupó el primer lugar en Argentina y acumuló dos semanas dentro del listado.

La historia parte de una premisa simple y efectiva: una pequeña criatura del bosque y un ave majestuosa del valle, presentados como enemigos naturales, terminan atrapados en una situación inesperada cuando intercambian cuerpos de manera mágica. A partir de ese momento, ambos deben aprender a convivir, confiar uno en el otro y trabajar juntos para sobrevivir a una aventura marcada por el peligro y el descubrimiento.

La fórmula ayuda a explicar parte de su llegada al público. Intercambiados se mueve dentro de un terreno familiar para el cine animado: personajes opuestos, mundos enfrentados, humor visual y un conflicto que obliga a mirar al otro desde una perspectiva distinta. Esa combinación la vuelve accesible para chicos, pero también atractiva para adultos que buscan una película liviana para ver en casa.

El impacto de la película no se limita al ranking argentino. De acuerdo con MeriStation, la producción alcanzó 38,7 millones de visualizaciones entre el 4 y el 10 de mayo, una cifra que la ubicó entre los grandes fenómenos recientes de la plataforma. Ese rendimiento global acompañó su avance en distintos mercados y reforzó su presencia dentro del catálogo de mayo.

Además del interés por la trama, el proyecto cuenta con nombres fuertes detrás. La película está dirigida por Nathan Greno, reconocido por su trabajo en Enredados, y en su versión en inglés incluye voces como Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan y Cedric the Entertainer. Ese elenco también le dio mayor visibilidad a una propuesta pensada para competir fuerte dentro del segmento animado.

Por qué puede funcionar en Google Discover

El título reúne varios elementos que suelen traccionar bien en Discover: es estreno reciente, pertenece a Netflix, lidera un ranking local y tiene una trama fácil de resumir en pocas líneas. También apunta a un público amplio, algo clave para que una nota de entretenimiento tenga recorrido más allá de los fanáticos de una saga o de un género específico.

En un mes con varios estrenos dentro de la plataforma, Intercambiados logró destacarse por una combinación difícil de conseguir: llegó hace poco, trepó rápido al primer puesto argentino y viene respaldada por cifras internacionales. Por eso, aparece como una de las películas más convenientes para trabajar en una nota de consumo rápido, con foco en qué ver durante la semana.