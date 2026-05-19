Dura menos de dos horas: la película de Netflix que mezcla romance y drama con un final imposible de olvidar

Descubre en Netflix 'Remember Me', un drama romántico de Robert Pattinson que te atrapará con su impactante final.

La historia de Tyler y Ally se transformó en un clásico moderno del drama romántico. Foto: Netflix

Netflix tiene en su catálogo uno de los dramas románticos más conmovedores e impactantes de los últimos años. Se trata de Remember Me, una intensa película protagonizada por Robert Pattinson que, a pesar del paso del tiempo, continúa emocionando a miles de espectadores y generando debates por su final.

Con una duración de apenas 1 hora y 53 minutos, la producción aparece como una opción ideal para quienes buscan una historia atrapante para ver en una sola noche. Su mezcla de romance, drama familiar y conflictos emocionales logra mantener la atención desde el comienzo y convierte a la película en una experiencia intensa.

Remember Me: el drama romántico de Netflix con final inolvidable La trama sigue la vida de Tyler, un joven neoyorquino rebelde y melancólico que intenta sobrellevar el dolor tras el suicidio de su hermano. A eso se suma la relación fría y distante que mantiene con su padre, interpretado por Pierce Brosnan, un empresario exigente con quien casi no logra conectar emocionalmente.

Todo cambia cuando conoce a Ally, personaje interpretado por Emilie de Ravin. Ella es una joven extrovertida que también carga con heridas del pasado y encuentra en Tyler una conexión inmediata. A partir de allí, ambos comienzan a construir una relación marcada por el amor, la contención y la necesidad de sanar viejos traumas.

Netflix Recuérdame Foto: Netflix Netflix tiene uno de los dramas románticos más intensos de los últimos años. Foto: Netflix