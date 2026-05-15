Las 3 carreras más demandadas del futuro, según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial y los cambios tecnológicos están transformando el mercado laboral a gran velocidad. En ese contexto, muchas personas comienzan a preguntarse cuáles serán las profesiones con mayor salida laboral en los próximos años y qué áreas tendrán más oportunidades de crecimiento.

A partir del análisis de tendencias globales vinculadas a tecnología, automatización y nuevas necesidades del mercado, la inteligencia artificial identificó tres carreras que podrían convertirse en las más demandadas del futuro por empresas y organizaciones de distintos sectores.

Una de las áreas con mayor crecimiento proyectado es la vinculada a Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. La expansión de herramientas automatizadas y sistemas basados en IA generó una fuerte demanda de profesionales capaces de analizar grandes volúmenes de información, desarrollar modelos predictivos y entrenar algoritmos.

Además de empresas tecnológicas, sectores como salud, finanzas, comercio y educación ya comenzaron a incorporar especialistas en análisis de datos y automatización de procesos.

Otra de las carreras que aparecen entre las más importantes para el futuro es Ciberseguridad. A medida que crece la digitalización, también aumentan los riesgos relacionados con ataques informáticos, robo de datos y fraudes virtuales.

Por eso, cada vez más compañías buscan expertos capaces de proteger sistemas, detectar vulnerabilidades y garantizar la seguridad de la información en entornos digitales.

Informática IT ciberseguridad Ciberseguridad e inteligencia artificial son dos de los sectores con más demanda laboral. Foto: Archivo

Biotecnología

La inteligencia artificial también destaca a la Biotecnología como una de las profesiones con mayor potencial de crecimiento en los próximos años. Este campo combina ciencia, salud y tecnología para desarrollar soluciones vinculadas a medicamentos, genética, alimentos y sostenibilidad ambiental.

Según el análisis realizado por IA, el avance de investigaciones médicas y el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la salud podrían convertir a esta carrera en una de las más estratégicas del futuro laboral.