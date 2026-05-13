Cuatro plantas con fragancias naturales para perfumar el interior del hogar

Las plantas de interior no solo pueden aportar color y frescura a los ambientes, sino que también pueden llenar de fragancias increíbles el hogar . Algunas especies se destacan por sus olores intesos, ideal para los amantes de la jardinería que buscan perfumar la casa sin recurrir a aromatizantes artificiales.

La menta no solo es útil en la cocina, sino que también aporta un perfume fresco y herbal muy agradable dentro del hogar. Su aroma ayuda a generar sensación de limpieza y frescura en espacios cerrados.

Es una planta resistente, de rápido crecimiento y fácil mantenimiento. Puede colocarse en cocinas, ventanas o pequeños balcones interiores para aprovechar mejor su fragancia natural.

La menta aporta un aroma fresco y natural ideal para cocinas y espacios interiores. Foto: Archivo

La menta es una de las cinco plantas que integran esta lista Foto: shuterstock

La lavanda es otra de las favoritas por su fragancia fresca y sus propiedades relajantes. Su aroma suele asociarse con la calma y el descanso, por lo que es común verla en dormitorios o espacios de relajación.

Aunque se adapta mejor a exteriores, puede crecer en interiores muy luminosos y con buena circulación de aire. Además, requiere pocos cuidados y tolera bastante bien la falta de riego.

Albahaca: aroma fresco y fácil de cuidar

Además de ser muy utilizada en la cocina, la albahaca aporta un perfume fresco y natural ideal para interiores. Su aroma se intensifica cuando se rozan sus hojas, ayudando a perfumar cocinas y ambientes pequeños.

Necesita buena luz natural y riegos frecuentes, aunque sin exceso de agua. En departamentos, suele crecer muy bien cerca de ventanas o balcones luminosos.

albahaca maceta La albahaca combina perfume natural y utilidad culinaria dentro del hogar. Foto: Archivo

Jazmín: aroma intenso y elegante

El jazmín es una de las plantas aromáticas más populares para interiores. Sus pequeñas flores blancas desprenden un perfume dulce y muy intenso, especialmente durante la tarde y la noche.

Necesita buena luz natural y un ambiente ventilado para crecer correctamente. Muchas personas lo colocan cerca de ventanas o balcones para potenciar su floración.