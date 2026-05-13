Las plantas que crecen todo el año sin tierra y necesitan pocos cuidados

Para los que desean llenar sus espacios de verde, pero temen lidiar con las complicaciones del suelo tradicional existe una alternativa botánica en auge. El cultivo hidropónico de plantas se consolida como una de las tendencias más fuertes en decoración.

Esta técnica transforma los esquejes en verdaderos elementos de diseño para el hogar. Hay cinco variedades resistentes que se adaptan a la vida acuática durante las cuatro estaciones.

La primera es el potus . La planta es la reina indiscutible de la hidroponía gracias a la notable fuerza y velocidad de enraizamiento. Para cultivar bajo esta modalidad, se aconseja seleccionar esquejes sanos de una planta madre y sumergir los nudos parcialmente en el agua. En pocas semanas, las raíces colonizarán el frasco de vidrio.

La segunda opción es la tradescantia zebrina. La planta es famosa por el llamativo color de sus hojas (que combinan tonos púrpuras, verdes y plateados). Esta especie se reproduce en el agua con una facilidad asombrosa. Sin embargo, para que no pierda sus matices vibrantes y sus hojas no se vuelvan completamente verdes, requiere dos condiciones innegociables: mucha luz indirecta y una renovación frecuente del agua para evitar que los tallos se pudran.

La tercera recomendada es el ficus elástica robusta. Conocido popularmente como el árbol del caucho, el ficus aporta un estilo elegante y arquitectónico gracias a sus hojas grandes, rígidas y de un verde oscuro profundo. Aunque el proceso de enraizamiento en el agua puede demandar varias semanas de paciencia, los esquejes jóvenes terminan adaptándose a la perfección a la vida sin sustrato.Por último, el aloe vera. Si bien se asocia con climas áridos y suelos secos, esta suculenta puede prosperar en agua por períodos prolongados si se respetan las reglas del juego. El secreto de los expertos radica en una colocación milimétrica: solo las raíces deben tocar el agua, manteniendo la base de la planta.

Lo cierto es que más allá del jardín, el interior del hogar también puede decorarse perfectamente con la naturaleza.