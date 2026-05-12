Las plantas que ayudan a refrescar la casa y casi nadie aprovecha
Las plantas que ayudan a bajar el calor en casa y cambian por completo el ambiente. El truco con plantas que cambia el ambiente y baja la sensación de calor.
Hay plantas que ayudan a generar una sensación térmica más agradable y además transforman cualquier espacio de la casa. Algunas aportan humedad al ambiente, otras mejoran la calidad del aire y varias ayudan a crear rincones más frescos y relajantes.
Las plantas que ayudan a refrescar los ambientes
Una de las más elegidas es el helecho de Boston. Esta planta ama la humedad y necesita riego frecuente. Sus hojas largas y verdes ayudan a dar sensación de frescura en salas, dormitorios y balcones cerrados. Además, aporta un aspecto natural que cambia el ambiente de forma rápida.
Otra muy buscada es la palma Areca. Tiene un estilo tropical y ayuda a humidificar el aire. Muchas personas la colocan cerca de ventanas o espacios donde entra mucho sol. Su tamaño también ayuda a cubrir rincones vacíos y dar sombra visual dentro del hogar.
El lirio de paz también gana espacio en interiores. Esta planta es conocida por ayudar a purificar el aire y por adaptarse bien a departamentos o lugares con poca ventilación. Sus hojas verdes y flores blancas generan una sensación de calma y limpieza.
El pothos, conocido como potus, es uno de los más fáciles de cuidar. Tolera interiores cálidos y necesita pocos cuidados. Muchas personas lo usan en estanterías o muebles altos porque sus hojas caen y decoran cualquier rincón de la casa.
La sansevieria aparece en casi todas las listas por su resistencia. Soporta calor, poco riego y distintos tipos de luz. Además, ayuda a mejorar la calidad del aire y combina con estilos modernos y minimalistas.