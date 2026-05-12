Estos tres árboles son perfectos para patios pequeños y además resisten al frío del invierno

Lograr encontrar un árbol ideal para un jardín de dimensiones reducidas suele ser un desafío. Los especialistas en paisajismo sugieren optar por ejemplares de porte mediano, desarrollo controlado y excelente resistencia climática, capaces de sumar valor estético a patios urbanos.

Para los que buscan verde y diseño en pocos metros hay opciones de plantas que se adaptan muy bien al hogar.

Una opción es el árbol de Júpiter, muy buscado por su estructura prolija y su llamativa floración veraniega en tonos fucsias, rosados o blancos. Es una especie que soporta muy bien las bajas temperaturas, responde a las podas de mantenimiento y sus raíces superficiales no son invasivas.

La segunda alternativa es el arce japonés. Es el rey de la estética otoñal gracias al cambio de color de sus hojas, que pasan por intensos rojos, naranjas y amarillos. Al tener un crecimiento pausado y una silueta muy armónica, es perfecto para rincones semicubiertos. Tolera el frío y prospera perfectamente en macetones.

Por último, el olivo enano es una alternativa de impronta rústica y minimalista que destaca por su bajo requerimiento hídrico. Tolera el viento y las heladas con mucha más solidez que otras plantas ornamentales. Al mantener un tamaño acotado y raíces poco profundas, es el candidato ideal para patios totalmente pavimentados o terrazas.

Para garantizar el éxito en el jardín los expertos aconsejan revisar el nivel de luz solar que recibe el lugar, la calidad del drenaje del suelo y la cercanía con cañerías subyacentes. En superficies muy críticas o balcones, cultivar en macetas de gran porte sigue siendo la mejor estrategia.