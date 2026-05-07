Los 3 árboles ideales para balcones: crecen en maceta y necesitan pocos cuidados

La jardinería en espacios reducidos es posible y los balcones son prueba de ello. Existen árboles que pueden crecer perfectamente en macetas y adaptarse a diferentes lugares, siempre que reciban algo de luz y cuidados básicos.

Entre los beneficios de tener estas especies en casa es que no solo ayudan a decorar , sino también generan sombra, aportan frescura y le dan vida a espacios reducidos sin exigir demasiado mantenimiento.

El arce japonés se destaca por tener hojas coloridas y un crecimiento moderado, algo perfecto para espacios reducidos como balcones. Se puede cultivar en maceta y aporta un toque ornamental único muy valorado en espacios modernos. No requiere muchos cuidados aunque si prefiere ambientes luminosos sin exceso de sol directo durante las horas más intensas.

Se recomienda que el contenedor sea lo suficientemente grande y tenga buenos orificios de drenaje. Además, es aconsejable trasplantarlo cada dos años a finales de invierno para renovar el sustrado y permitir que las raíces crezcan más.

Olivo: resistencia y bajo mantenimiento

El olivo es uno de los árboles más elegidos en balcones por su resistencia y bajo mantenimiento. Requiere pocos cuidados, lo que lo hace un árbol ideal para principiantes en jardinería. Tolera bien el sol directo, necesita poco riego y además, crece durante años en macetas grandes sin problemas.

Si buscás decorar tu balcón con un aspecto mediterráneo, el olivo es el árbol que buscás. Sus hojas grisáceas lo convierten en una opción muy decorativa para exteriores.

olivo-shutterstock El olivo es uno de los árboles más resistentes para balcones y necesita muy poco riego. Foto: Shutterstock

Limonero enano: compacto y funcional

Por supuesto, si se habla de árboles y decoración el limonero tiene que estar en la lista. Este árbol frutal es ideal para quienes buscan un árbol compacto y funcional. Puede adaptarse muy bien a macetas profundas y, con buena luz, incluso dar frutos en balcones y terrazas. Necesita riegos moderados y protección frente a heladas fuertes, pero no requiere grandes cuidados diarios.