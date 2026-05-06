La película de Zendaya en Netflix que te atrapa de principio a fin

Con solo dos personajes, la película de Zendaya en Netflix logra mantener la tensión de principio a fin.

Si buscás una historia intensa, corta y cargada de emociones, Malcolm & Marie es una de esas películas que no podés pausar. Con solo dos personajes y una noche como escenario, logra mantener la tensión de principio a fin. Lo mejor: está disponible en Netflix.

Estrenada en 2021 y dirigida por Sam Levinson (el mismo director de Euphoria), la película sigue a Malcolm (John David Washington), un joven cineasta, y a Marie (Zendaya), su pareja, luego del estreno de su última película. Lo que comienza como una noche de celebración se transforma rápidamente en una discusión profunda que expone heridas, reproches y verdades incómodas.

Una historia mínima pero poderosa Lejos de las grandes producciones, Malcolm & Marie apuesta por un formato íntimo. Toda la trama ocurre dentro de una casa y se centra en el diálogo constante entre los protagonistas. Sin embargo, esa simplicidad es justamente lo que la hace tan atrapante.

Las actuaciones son el corazón de la película. Zendaya ofrece un papel intenso, emocional y muy diferente a otros trabajos de su carrera, mientras que John David Washington acompaña con una interpretación cargada de matices.

malcolm and marie Malcolm y Marie es un drama romántico estadounidense de 2021, escrito y dirigido por Sam Levinson. Foto: Netflix