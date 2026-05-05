La serie sueca de amor en Netflix que no te podés perder
Netflix tiene en su catálogo una serie sueca que redefine el género romántico, perfecta para el fin de semana.
El fin de semana es el momento ideal para encontrar una historia atrapante en Netflix, y dentro de su catálogo hay una serie sueca que combina romance, drama y humor de una forma diferente: Amor y anarquía. Con capítulos cortos y una trama intensa, se vuelve perfecta para maratonear.
De qué trata la serie
La serie, creada por Lisa Langseth, cuenta con dos temporadas y propone una historia que rompe con los moldes tradicionales del género romántico. Ambientada en el mundo editorial, sigue a Sofie, una asesora casada que llega a modernizar una empresa y termina involucrándose en un inesperado vínculo con Max, un joven técnico informático.
Protagonizada por Ida Engvoll y Björn Mosten, la serie gira en torno a un juego de seducción que comienza casi como un desafío, pero que rápidamente escala y pone en jaque sus vidas personales. A medida que avanza la historia, ambos personajes empiezan a cuestionar sus decisiones, sus relaciones y las normas sociales que los rodean.
Con episodios de aproximadamente 30 minutos, Amor y anarquía logra mantener un ritmo ágil, combinando momentos de tensión emocional con situaciones incómodas y hasta cómicas. Además, su estilo directo y sin filtros la diferencia de otras producciones románticas más convencionales.
Para quienes buscan una serie distinta, con una mirada más cruda sobre el amor y las relaciones, esta producción sueca es una opción ideal para maratonear durante la semana.