El drama turco que revoluciona Netflix inspirado en una historia real de alta costura

Las producciones turcas están pisando fuerte en Netflix . En esta ocasión una serie inspirada en una historia real es furor entre la audiencia. "El sastre" está entre lo más visto de la plataforma. La clave radica en la alta costura, misterios de sangre y romances complejos.

“Un famoso sastre confecciona el vestido de novia de la prometida de su mejor amigo, en medio de una red de secretos que cambiará la vida de los tres”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming .

La serie, que tiene tres temporadas, rescata la mística la intensidad de los grandes melodramas turcos que históricamente lideraron el prime time televisivo, pero adaptada al formato moderno del on demand, con capítulos dinámicos y una estética visual sumamente cuidada.

La trama se sumerge en la vida de Peyami Dokumaci, un diseñador de moda de enorme prestigio en Estambul. Tras la muerte de su abuelo —de quien heredó tanto el carácter para el diseño como el taller familiar—, el joven se ve obligado a enfrentar una realidad que había evitado: rescatar y proteger un oscuro secreto familiar que, de salir a la luz, destruiría su reputación y su imperio.

El conflicto principal estalla cuando Peyami asume un compromiso que cruzará su vida laboral con la personal: confeccionar el vestido de novia para la futura esposa de su mejor amigo. Lo que empieza como un favor profesional se transforma en un peligroso triángulo de mentiras, silencios y atracciones inevitables que amenaza con desmoronar el mundo de los tres protagonistas.

La intriga sobre qué tan real es lo que se muestra en pantalla es uno de los debates favoritos de los espectadores. Los creadores de la serie se inspiraron en las crónicas de la escritora y psiquiatra turca Gülseren Budaycolu, conocida por plasmar en sus novelas casos reales de sus pacientes (modificando identidades para proteger la privacidad).

"El sastre" toma de la realidad esa densa red de mandatos sociales, el peso de las apariencias en las familias tradicionales y las secuelas psicológicas de ocultar la verdad durante décadas.