Qué es la skinification, la técnica coreana revolucionaria para tener un pelo sano y brillante

La revolución del k-Beauty enseña que la estética verdadera nunca es superficial. La filosofía cosmética de Corea del Sur apunta a que el secreto de un pelo espectacular no está en las puntas sino en el cuero cabelludo.

Esta tendencia, opuesta a la de Occidente, donde hay una obsesión por reparar las puntas, propone un cambio de paradigma: el cabello necesita una raíz sana, equilibrada y oxigenada para crecer con fuerza y resistencia.

El concepto clave detrás de este método es la skinification, es decir, tratar la zona donde nace el pelo con el mismo nivel de precisión y constancia que se le dedica al rostro. No alcanza con un lavado rápido y una mascarilla cada quince días; la mentalidad coreana exige pensar en términos de barrera cutánea, hidratación, calma y equilibrio celular.

Un cuero cabelludo saturado de grasitud, restos de productos de peinado o células muertas jamás podrá albergar una melena fuerte. Por eso, el ritual coreano se sostiene sobre tres pilares fundamentales.

Por un lado, apunta al uso de champús diseñados para las necesidades reales de la piel de la cabeza, no solo del pelo. También aconsejan realizar un peeling una o dos veces por semana para remover impurezas profundas y desintoxicar los folículos.

Por último, el paso estrella que marca la diferencia, es utilizar tónicos y ampollas ligeras. A diferencia de los sérums tradicionales que suelen ser oleosos y pesados, los tónicos capilares son fórmulas de base acuosa, sumamente fluidas, diseñadas para actuar directamente en el nacimiento del cabello. Su función no es maquillar el pelo al instante, sino mejorar el ecosistema capilar para que las nuevas fibras nazcan más sanas y gruesas, todo esto sin engrasar ni restar volumen al peinado.

Hay que saber que en la cultura coreana, el producto es tan importante como la forma de colocarlo. Para que dé resultados reales hay que seguir estos pasos