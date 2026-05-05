Limpiar el horno suele ser una de las tareas más incómodas de la cocina. La grasa se acumula, los restos de comida se pegan y los olores quedan impregnados. Frente a eso, existe un truco casero cada vez más usado: rociar vinagre antes de empezar la limpieza.

El vinagre, especialmente el blanco, contiene ácido acético. Este componente tiene propiedades desengrasantes y desinfectantes. Al aplicarlo sobre las superficies del horno, ayuda a aflojar la grasa y los restos adheridos, lo que facilita mucho la limpieza posterior.

Una de sus ventajas principales es que ablanda la suciedad. Cuando se deja actuar unos minutos, el vinagre penetra en los residuos secos o quemados. Así, al pasar un paño o una esponja, se desprenden con menos esfuerzo y sin necesidad de raspar.

También sirve para eliminar malos olores. El horno suele acumular aromas de comidas anteriores, sobre todo si hubo grasa o algo se quemó. El vinagre ayuda a neutralizar esos olores, dejando el interior más limpio y listo para volver a usar.

Otro punto importante es que actúa como desinfectante natural. Puede reducir la presencia de bacterias en las superficies internas del horno, algo clave en un espacio donde se cocinan alimentos.

Además, es una opción económica y menos agresiva que muchos productos químicos. No deja residuos tóxicos y permite limpiar sin recurrir a limpiadores fuertes, lo que lo vuelve práctico para el uso frecuente en el hogar.

Cómo usar el vinagre en el horno

Vinagre Algunos de sus usos en la limpieza Foto: Shutterstock Para qué sirve rociar vinagre en el horno antes de limpiarlo. Shutterstock

Para que funcione bien hay que usarlo correctamente. El horno debe estar apagado y frío antes de aplicarlo. Luego se deja actuar unos minutos y se limpia con un paño húmedo. En algunos casos, se puede combinar con otros ingredientes para potenciar el efecto.

Por eso, rociar vinagre en el horno antes de limpiarlo no es solo un truco viral. Es una forma simple y efectiva de ablandar la grasa, eliminar olores y facilitar la limpieza con menos esfuerzo.