Leer antes de dormir puede reducir el estrés, mejorar el descanso y potenciar la memoria y la empatía. Qué dice la psicología sobre este hábito.

Qué dice la psicología sobre las personas que leen antes de dormir

Leer antes de dormir es un hábito simple, pero cada vez más valorado por la psicología. En un contexto donde las pantallas dominan la rutina diaria, muchas personas buscan alternativas para relajarse antes de acostarse. En ese escenario, la lectura aparece como una opción accesible que puede mejorar tanto el descanso como el bienestar emocional.

Diversos estudios señalan que leer antes de dormir ayuda a reducir el estrés acumulado durante el día. Incluso unos pocos minutos pueden generar un efecto de relajación en el cuerpo y la mente. Esto sucede porque la lectura permite desconectarse de las preocupaciones y bajar el ritmo, lo que facilita la transición hacia el sueño.

Además, este hábito puede mejorar la calidad del descanso. Al incorporar la lectura como parte de la rutina nocturna, el cerebro empieza a asociarla con el momento de dormir. Esto favorece la producción de señales internas que preparan al cuerpo para descansar, algo clave para lograr un sueño más profundo y reparador.

La psicología destaca que leer antes de dormir estimula funciones cognitivas Desde la psicología también se destaca que leer antes de dormir estimula funciones cognitivas importantes. Entre ellas, la memoria, la concentración y la comprensión. La lectura mantiene activo el cerebro y fortalece las conexiones neuronales, lo que puede tener beneficios a largo plazo para la salud mental.

Otro punto relevante es el impacto emocional. Leer historias permite identificarse con personajes y situaciones, lo que ayuda a procesar emociones y desarrollar empatía. Esta capacidad de ponerse en el lugar del otro es considerada una habilidad clave en la vida social y emocional.