La psicología explica por qué los nacidos entre los 80 y 90 soportan mejor los cambios

Las personas nacidas entre los años 80 y 90 atravesaron crisis económicas, cambios tecnológicos enormes y una transformación total en la forma de vivir. Aunque muchas veces reciben críticas por su manera de pensar o trabajar, la psicología sostiene otra cosa: desarrollaron habilidades emocionales y sociales que hoy resultan muy valiosas.

La psicología explica que quienes nacieron entre los 80 y 90 crecieron en una etapa única. Vivieron la infancia sin redes sociales y llegaron a la adultez en plena explosión digital. Esa mezcla dejó marcas fuertes en la personalidad y en la forma de enfrentar problemas.

Una de las habilidades más mencionadas es la resiliencia. Muchos crecieron en hogares donde había menos sobreprotección y más autonomía. Resolver conflictos solos, esperar resultados y tolerar frustraciones formó adultos con capacidad de adaptación.

También desarrollaron una gran flexibilidad frente al cambio. Pasaron del teléfono fijo a internet, de los VHS al streaming y de las cartas al mundo digital. Esa transición fortaleció la rapidez para aprender cosas nuevas y adaptarse a escenarios distintos.

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Otro punto fuerte aparece en los vínculos. La generación de los 80 y 90 aprendió a relacionarse cara a cara antes de la llegada masiva de redes sociales. Eso ayudó a fortalecer la empatía, la escucha y la comunicación directa.

Los especialistas también destacan la tolerancia al esfuerzo. Muchos crecieron entendiendo que las metas llevan tiempo. No todo llegaba en segundos. Esa experiencia ayudó a sostener trabajos largos, estudios y proyectos personales sin abandonar rápido.

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Además, la psicología señala que estas generaciones aprendieron a moverse entre dos realidades: la analógica y la digital. Esa combinación fortaleció el pensamiento crítico, la independencia y la creatividad frente a los cambios constantes.