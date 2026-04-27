"Las emociones no expresadas nunca mueren": la frase de Sigmund Freud que explica tus síntomas sin que lo sepas

La frase “Las emociones no expresadas nunca mueren”, atribuida a Sigmund Freud , uno de los referentes centrales de la psicología , pone el foco en cómo la mente procesa aquello que una persona no logra exteriorizar. En este marco, la psicología advierte que reprimir lo que se siente no lo elimina, sino que lo desplaza y lo mantiene activo en el tiempo.

Freud sostenía que, cuando evitamos sentir o expresar algo doloroso o incómodo por miedo, trauma o presión social, la mente recurre a la represión como mecanismo de defensa. En ese proceso, las emociones quedan ocultas, pero no desaparecen: continúan generando malestar de forma persistente.

Sigmund Freud es uno de los nombres más destacados en el psicoanálisis.

Al no encontrar una vía de expresión, esas emociones buscan otras formas de manifestarse. Muchas veces lo hacen a través del cuerpo, con síntomas como dolores de cabeza, problemas digestivos o tensiones musculares constantes.

También pueden aparecer trastornos emocionales como ansiedad, apatía, depresión o irritabilidad, que derivan en reacciones desproporcionadas frente a situaciones cotidianas.

Las claves para expresar emociones, según la psicología

Para transformar esas emociones reprimidas en algo manejable, es clave darles una vía de salida.

Desde la psicología señalan que ponerle nombre a lo que uno siente puede marcar la diferencia. Identificar si se trata de enojo, frustración, tristeza o decepción ayuda a regular la respuesta emocional y reduce su intensidad.

escribir En momentos de duelo, crisis, transición vital o saturación emocional, la escritura se vuelve un refugio. Archivo MDZ

Otra herramienta útil es la escritura terapéutica. Consiste en dedicar al menos 15 minutos a escribir sin filtros todo lo que pasa por la mente, sin preocuparse por la forma. Este ejercicio permite procesar lo vivido y funciona como una vía de descarga emocional.

El movimiento también cumple un rol importante. La actividad física ayuda a liberar tensiones y activar el sistema nervioso, facilitando la regulación de las emociones.