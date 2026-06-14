Netflix esconde esta película de terror angustiante

Para quienes buscan una película de terror diferente dentro de Netflix, esta producción es una de las opciones más inquietantes.

“Nadie sale con vida” es una película inquietante de Netflix. La producción sigue atrayendo espectadores por su atmósfera opresiva, su historia inquietante y un relato que mantiene la tensión de principio a fin.

Nadie sale con vida: terror, misterio y una historia que genera inquietud Estrenada en 2021, “Nadie sale con vida” está basada en la novela del escritor Adam Nevill. La trama sigue a Ambar, una joven mexicana que vive una situación complicada en Estados Unidos y busca un lugar económico donde quedarse. Sin muchas opciones, termina alquilando una habitación en una vieja pensión que parece esconder secretos oscuros.