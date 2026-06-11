Netflix: dura menos de dos horas y es una historia cargada de acción hasta el final

Si te gustan las películas llenas de adrenalina, esta joya de Netflix merece una oportunidad. Un tren, mercenarios armados y tensión total.

La acción es la protagonista. Entre secuestros, disparos y situaciones límite, esta película de Netflix es una de las opciones favoritas para quienes buscan adrenalina en pantalla. Con una historia ambientada en un tren de alta velocidad, el ritmo no baja y cada escena es pura .

Netflix: un secuestro que cambia todo en pleno viaje La trama de SAS: El ascenso del Cisne Negro comienza con un viaje que parecía rutinario. Un operativo de fuerzas especiales viaja de Londres a París junto a su novia con la intención de avanzar en sus planes de boda. Sin embargo, todo cambia cuando un grupo de mercenarios toma el control del Eurostar que atraviesa el canal de la Mancha.