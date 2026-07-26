Netflix tiene la película de misterio que te eriza la piel

La película de suspenso en Netflix que desafía tus sentidos con una historia perturbadora. Eriza la piel.

Esta película de Netflix exige toda tu atención. Su trama es una tensión constante y ofrece toda una experiencia que eriza la piel. Se titula "Eli" y su final es revelador. Oculta un secreto oscuro hasta el último minuto.

Netflix: una clínica aislada y un tratamiento lleno de sombras Eli es una película de terror sobrenatural estadounidense de 2019 dirigida por Ciarán Foy y protagonizada por Charlie Shotwell, Kelly Reilly y Lili Taylor. La puedes ver directamente en Netflix.

Se trata de un niño de once años que padece una grave enfermedad autoinmune. Este cuadro médico lo obliga a vivir encerrado dentro de trajes plásticos y espacios aislados para evitar cualquier contacto con el aire exterior. Sin otras opciones de salud, sus padres deciden llevarlo a una enorme casona adaptada como centro médico.

En ese lugar opera la doctora Isabella Horn, una especialista que promete curar casos imposibles mediante un tratamiento experimental. Aunque el edificio parece un refugio seguro y esterilizado, el pequeño paciente empieza a sufrir dolores intensos durante los procedimientos.