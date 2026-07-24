Netflix: una miniserie llena de suspenso para ver el fin de semana

La miniserie británica de suspenso y espionaje, disponible en Netflix, atrapa por su intensa trama de venganza en solo seis episodios.

Netflix cuenta con un amplio catálogo de series ideales para maratonear y una de las que más sorprendió desde su estreno fue Palomas negras. La miniserie británica, lanzada en 2024, combina acción, suspenso y espionaje en apenas seis capítulos que atrapan desde el primero.

Netflix Ambientada en las calles de Londres, la historia está protagonizada por Keira Knightley, quien interpreta a Helen Webb, una mujer que aparenta llevar una vida tranquila junto a su esposo, un reconocido político. Sin embargo, detrás de esa fachada es una espía que filtra información confidencial mientras mantiene una peligrosa doble vida.

Todo cambia cuando su amante es asesinado. A partir de ese momento, Helen une fuerzas con Sam, un viejo amigo y sicario interpretado por Ben Whishaw, para descubrir quién está detrás del crimen y llevar adelante una peligrosa venganza.

El tráiler de la miniserie disponible en Netflix Con solo seis episodios, de aproximadamente 50 minutos cada uno, Palomas negras mantiene un ritmo intenso que hace difícil detener la reproducción. Cada capítulo suma nuevos secretos, traiciones y giros inesperados que convierten a la serie en una opción perfecta para ver de un tirón durante el fin de semana.

Además de Keira Knightley y Ben Whishaw, el elenco incluye a Sarah Lancashire, Andrew Koji, Omari Douglas, Kathryn Hunter y Ella Lily Hyland, quienes completan una historia cargada de tensión y personajes con intereses ocultos.