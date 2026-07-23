Qué ver en Netflix: la miniserie de pocos episodios perfecta para ver el fin de semana

Tiene solo siete episodios, consagró a Anya Taylor-Joy y causó furor en Netflix: la miniserie imperdible que tenés que volver a ver este fin de semana.

El catálogo de Netflix guarda decenas de series que fueron un éxito al momento de su estreno y que, aunque pasen los años, aún vale la pena volver a ver. Una de ellas es la aclamada miniserie protagonizada por Anya Taylor-Joy que no deja de causar furor: Gambito de dama.

¿De qué trata esta miniserie de Netflix? "En los años cincuenta, una joven de un orfanato descubre que tiene un increíble don para el ajedrez y recorre el arduo camino a la fama mientras lucha contra sus adicciones", señala la sinopsis oficial de la plataforma.

De esta forma, a lo largo de sus siete capítulos seguimos a Anya Taylor-Joy en el papel de Beth Harmon. La historia muestra desde su infancia en un orfanato, donde descubre su fascinación por el tablero de ajedrez, hasta cómo desarrolla un talento extraordinario para el juego, a la par que enfrenta una compleja adicción a los tranquilizantes y al alcohol mientras escala a la cima del circuito profesional.

Gambito de dama está basada en la novela homónima The Queen's Gambit (también conocida como Gambito de reina), escrita por el autor estadounidense Walter Tevis y publicada en 1983.