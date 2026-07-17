Ya no quedan dudas: este es el mejor juguete para un gato, según los expertos

Los gatos no prefieren los juguetes mas caros, sino aquellos que estimulan su instinto de persecusión y caza.

Según expertos, los gatos se sienten atraídos por juegos que reproducen movimientos impredecibles. Foto: BBC

Los gatos tienen comportamientos que muchas veces resultan difíciles de entender para las personas. Aunque sus dueños gasten dinero en juguetes sofisticados, es común que terminen entreteniéndose con una simple caja de cartón, una bolsa de papel o una cinta. Conocer cómo juegan y qué los motiva no solo ayuda a comprenderlos mejor, sino también a mejorar su bienestar.

En este sentido, los especialistas en comportamiento felino coinciden en que el mejor juguete no es el más caro, sino aquel que estimula uno de sus instintos más importantes: la caza.

Cuáles son los juegos que resultan entretenidos para los gatos y por qué. SHUTTERSTOCK Por eso, los juguetes interactivos que imitan el movimiento de una presa, como las cañas con plumas, cintas o pequeños muñecos, son considerados la mejor opción para mantener a los gatos entretenidos, estimular su mente y favorecer su actividad física.

Por qué las cañas con plumas son las favoritas Los expertos explican que este tipo de juguetes reproduce los movimientos impredecibles de aves o pequeños animales, lo que despierta el instinto natural de persecución y captura del gato.

Además de brindar entretenimiento, permiten que el felino haga ejercicio, reduzca el estrés y canalice su energía de forma saludable. También fortalecen el vínculo con sus dueños, ya que requieren la participación de otra persona durante el juego.