La verdadera razón por la que los gatos se acuestan sobre la notebook

Más allá de la calidez, los gatos suelen acostarse sobre las notebooks para marcar su territorio, buscando reemplazar el olor de sus dueños por el suyo propio.

Una escena que se repite entre quienes conviven con gatos es verlos acostados sobre la computadora. Aunque pueda parecer un gesto tierno y muchos crean que solo buscan el calor que desprende el equipo, expertos aseguran que detrás de este comportamiento hay otra explicación.

En un informe de BBC Science Focus, el Dr. David Sands, especialista en psicología animal, explica que la razón principal está relacionada con el olor de las notebooks. Al usarlas constantemente, estos dispositivos conservan el aroma de sus dueños. Y es allí donde vuelve a aparecer uno de los rasgos más característicos de los gatos: su comportamiento territorial.

Según el especialista, "es más probable que tu gato quiera dejar su propio olor y reemplazar el tuyo. Se trata de posesión: al hacer esto, tu gato está diciendo, en efecto, '¡Eres mío!'". Este comportamiento también se observa cuando un gato se frota contra su dueño o contra distintos objetos de la casa, ya que de esa manera marca el territorio con su propio aroma.

Cuáles son las consecuencias de que el gato se acueste sobre la computadora El informe señala que el mayor inconveniente suele ser para las personas: un gato acostado sobre el teclado puede provocar que se escriban palabras por error, enviar mensajes sin querer o incluso interrumpir el trabajo. Sin embargo, el especialista aclara que este comportamiento no representa un riesgo para la salud de las mascotas.

Algo más que calor y atención: que buscan los gatos al acostarse arriba de la computadora. Foto: Freepik Como el olor es uno de los principales factores que atraen a los gatos hacia la computadora, una de las recomendaciones es limpiar el equipo con frecuencia para reducir esos aromas y disminuir el interés que el animal pueda tener por acostarse sobre él.