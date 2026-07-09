Presenta:

Tendencias

|

planta

Qué planta elegir para tener flores coloridas incluso en invierno

¿Cómo lograr un jardín con flores coloridas en invierno? Descubrí la planta ideal que resiste las bajas temperaturas y requiere pocos cuidados.

Alejandro Llorente

Esta planta soporta las bajas temperaturas y florece cuando muchas otras especies entran en reposo. Foto: Archivo

Esta planta soporta las bajas temperaturas y florece cuando muchas otras especies entran en reposo. Foto: Archivo

Shutterstock

Mantener el jardín en invierno no es una tarea fácil, especialmente si queremos que se mantenga colorido y vistoso. Sin embargo, si sabemos elegir las especies adecuadas para esta época del año, podemos lograr que siga destacándose. Existen plantas que resisten las bajas temperaturas y que, además, no requieren de muchos cuidados.

La planta ideal para tener en invierno en el jardín

Según expertos en jardinería, el ciclamen es una de las plantas ideales para tener durante los días más fríos. Se caracteriza por mantener sus flores incluso cuando las temperaturas descienden. De hecho, cuando el termómetro supera los 25 °C, suele perder sus hojas, ya que entra en un período de latencia.

Esta planta tolera temperaturas de hasta -5 &deg;C y es ideal para jardines de invierno. Fuente: Shutterstock.

Esta planta tolera temperaturas de hasta -5 °C y es ideal para jardines de invierno. Fuente: Shutterstock.

Cuáles son los cuidados que necesita

El ciclamen puede cultivarse tanto en el exterior como en el interior de la casa. Si se mantiene en ambientes interiores, se recomienda ubicarlo en habitaciones luminosas y lejos de estufas o calefacciones, ya que necesita bajas temperaturas para desarrollarse correctamente.

En el exterior, lo ideal es colocarlo en un lugar de semisombra, ya que no tolera la exposición directa al sol. Por eso, es importante elegir bien su ubicación para favorecer su crecimiento y prolongar la floración.

Hasta qué temperatura soporta el ciclamen

El ciclamen puede soportar temperaturas de hasta -5 °C cuando se encuentra en el exterior. Debido a que prefiere la semisombra, una buena opción es plantarlo debajo de árboles o en sectores del jardín donde reciba luz indirecta durante gran parte del día.

Archivado en

Notas Relacionadas