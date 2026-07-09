Qué planta elegir para tener flores coloridas incluso en invierno

¿Cómo lograr un jardín con flores coloridas en invierno? Descubrí la planta ideal que resiste las bajas temperaturas y requiere pocos cuidados.

Esta planta soporta las bajas temperaturas y florece cuando muchas otras especies entran en reposo. Foto: Archivo

Mantener el jardín en invierno no es una tarea fácil, especialmente si queremos que se mantenga colorido y vistoso. Sin embargo, si sabemos elegir las especies adecuadas para esta época del año, podemos lograr que siga destacándose. Existen plantas que resisten las bajas temperaturas y que, además, no requieren de muchos cuidados.

La planta ideal para tener en invierno en el jardín Según expertos en jardinería, el ciclamen es una de las plantas ideales para tener durante los días más fríos. Se caracteriza por mantener sus flores incluso cuando las temperaturas descienden. De hecho, cuando el termómetro supera los 25 °C, suele perder sus hojas, ya que entra en un período de latencia.

Esta planta tolera temperaturas de hasta -5 °C y es ideal para jardines de invierno. Fuente: Shutterstock. Cuáles son los cuidados que necesita El ciclamen puede cultivarse tanto en el exterior como en el interior de la casa. Si se mantiene en ambientes interiores, se recomienda ubicarlo en habitaciones luminosas y lejos de estufas o calefacciones, ya que necesita bajas temperaturas para desarrollarse correctamente.

En el exterior, lo ideal es colocarlo en un lugar de semisombra, ya que no tolera la exposición directa al sol. Por eso, es importante elegir bien su ubicación para favorecer su crecimiento y prolongar la floración.