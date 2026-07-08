Las dos plantas resistentes al frío que transformarán tu jardín este invierno

El invierno no tiene por qué ser sinónimo de un jardín apagado o sin vida. Los pensamientos y las caléndulas crecen a gusto durante el invierno.

Si querés renovar el jardín durante el invierno, te conviene plantar especies que toleran bien el frío y desarrollan sus raíces durante esta temporada. Los pensamientos y las caléndulas son especies perfectas porque crecen fuerte y florecen durante la primavera.

La planta pensamiento es famosa por sus flores de cinco pétalos aterciopelados y colores vibrantes. Son ideales para terrazas y jardines de otoño a primavera, ya que resisten el frío y requieren suelos bien drenados.

Los pensamientos necesitan pleno sol o semisombra y riego moderado, una o dos veces por semana. El sustrato debe permanecer húmedo pero no encharcado para no pudrir sus raíces. Además, requiere un suelo rico en materia orgánica y con excelente drenaje.

El pensamiento destaca por sus flores aterciopeladas. Archivo La caléndula es una planta perfecta para balcones y patios pequeños La caléndula es una planta aromática y medicinal, originaria de la región del Meditarráneo. Se caracteriza por sus vibrantes flores amarillas o anaranjadas y sus múltiples usos en cosmética y jardinería.

Se adapta bien a cualquier terreno, pero prefiere suelos ricos en materia orgánica y, sobre todo, con un excelente drenaje para no pudrir sus raíces. También se debe aplicar un fertilizante orgánico durante la primavera y el verano. Un aporte de hummus de lombriz cada 15 días será suficiente parra potenciar el florecimiento en primavera.