El truco de la pintura blanca: el secreto de los expertos en jardinería para salvar tus árboles frutales

Lejos de ser una decisión estética, se trata de un escudo clave para proteger a los cítricos de los golpes de calor, las grietas en la corteza y el ataque de plagas dañinas. Te contamos cómo funciona este truco casero.

Mientras paseás por una huerta es posible que encuentres árboles con troncos pintados de blanco. Algunos pueden pensar que es una simple decisión estética, pero lo cierto es que es una "barrera" para proteger a las plantas.

Este truco está destinado para los cítricos, especialmente para los limoneros. El exceso de sol, las oscilaciones térmicas o algunos problemas en la corteza pueden afectar su crecimiento y productividad. Por eso, los expertos en jardinería han buscado trucos para cuidarlos de condiciones probablemente dañinas.

Pintar el árbol de blanco: el truco viral que cuida de las altas temperaturas Un truco viral es pintar el tronco de blanco para reducir el impacto de la radiación solar directa. Lo más habitual es utilizar pintura látex blanca diluida o preparados específicos para uso agrícola. Durante el verano, la corteza alcanza una temperatura muy alta y aumenta el riesgo de sufrir daños como quemaduras solares, grietas, debilitamiento o enfermedades.

Pintar el árbol de blanco es un truco que los especialistas usan para cuidar su crecimiento en verano. Shutterstock El color blanco refleja una gran parte de la luz solar y evita que la superficie del tronco absorba el calor. Por lo tanto, la temperatura se mantiene estable y disminuye el riesgo de lesiones. Este cuidado es clave para los árboles más jóvenes, cuyo tronco todavía está más expuesto porque la copa no genera suficiente sombra natural.