Cómo proteger los frutales de una ola polar sin cometer errores

Una ola pola r puede afectar la floración, los brotes y hasta comprometer la próxima cosecha de frutales . Cómo proteger los cultivos sin cometer errores según las condiciones climáticas de Mendoza .

Los frutales jóvenes y los cítricos son los más sensibles a las heladas intensas y requieren protección adicional durante el invierno.

Durazneros, ciruelos, damascos, cerezos, limoneros y naranjos son frutales que necesitan cuidados diferentes cuando se anuncian temperaturas bajo cero. Proteger las raíces, conservar el calor del suelo y evitar errores de manejo son las claves para atravesar una ola polar.

Los árboles jóvenes son los más vulnerables al frío extremo, como lo es este ciruelo en flor. Pexels Cada frutal responde de manera distinta al frío En Mendoza, el invierno forma parte del ciclo natural de los frutales. Plantas como durazneros, ciruelos, damascos, cerezos y manzanos necesitan acumular horas de frío para florecer luego en la primavera. Sin embargo, cuando hay una ola polar o se producen heladas tardías, los tejidos más sensibles de estas plantas pueden sufrir daños.

Los árboles jóvenes son los más vulnerables porque todavía no desarrollaron un sistema radicular profundo ni una corteza suficientemente gruesa. Los cítricos, por su origen subtropical, también requieren mayor atención, especialmente durante sus primeros años.